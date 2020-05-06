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Зеленський розповів, як старі партії захворіли на "хитрозробленість" і йдуть на вибори

Середа, 6 травня 2020, 20:32
Зеленський розповів, як старі партії захворіли на хитрозробленість і йдуть на вибори

Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі старі партії намагаються змінити законодавство, щоб встановити надумані бар’єри для маленьких партій і безпартійних громадян на місцевих виборах.  

Джерело: Звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "В окремих політичних партіях активізувався вірус, який сидить в них останні 28 років. Цей вірус має назву "хитрозробленість". Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій.

Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області пролізти в місцеві органи влади. Фактично, позбавити невеликі партії та безпартійних громадян змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу".

"Ніяких "двох третин", чи "п’яти відсотків", чи інших схем не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга народу".

Деталі: Водночас Зеленський не вказав, про які партії йдеться і які можливі зміни до законодавства.

Передісторія:

  • Місцеві вибори в Україні повинні відбутися 25 жовтня.

Українська правда

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Теми: Зеленськийзаконодавство
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