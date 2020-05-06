"Слуга народу": Хочу поставити крапку – місцеві вибори восени будуть
Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення через нестачу коштів.
Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 6 травня
Пряма мова Корнієнка: "Щодо виборів – ми хочемо вже поставити крапку раз і на завжди в питанні, чи вони будуть. Місцеві вибори відбудуться, згідно з законом, Конституцією 25 жовтня 2020 року.
Будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, неможливість проведення через нестачу грошей, дострокові – це все брехня.
Вибори будуть. Країна вже починає до них готуватися, і ми теж будемо до них готуватися".
Деталі: Говорячи про те, за якими правилами будуть проходити вибори, Корнієнко заявив, що "основні позиції Виборчого кодексу зберігаються", бо за ті кілька місяців, що лишаються до голосування, несправедливо щось змінювати.
Передісторія:
- На початку квітня голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляв, що чергові місцеві вибори 25 жовтня відбудуться попри карантин, і що урізного фінансування, про яке просить Кабмін, вистачить на їх проведення.
- 1 травня дев'ять позапарламентських партій виступили з заявою проти змін до Виборчого кодексу щодо місцевих виборів, які планує внести "Слуга народу".