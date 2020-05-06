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"Слуга народу": Хочу поставити крапку – місцеві вибори восени будуть

Середа, 6 травня 2020, 14:10

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення через нестачу коштів.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 6 травня

Пряма мова Корнієнка: "Щодо виборів – ми хочемо вже поставити крапку раз і на завжди в питанні, чи вони будуть. Місцеві вибори відбудуться, згідно з законом, Конституцією 25 жовтня 2020 року.

Будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, неможливість проведення через нестачу грошей, дострокові – це все брехня.

Вибори будуть. Країна вже починає до них готуватися, і ми теж будемо до них готуватися".

Деталі: Говорячи про те, за якими правилами будуть проходити вибори, Корнієнко заявив, що "основні позиції Виборчого кодексу зберігаються", бо за ті кілька місяців, що лишаються до голосування, несправедливо щось змінювати.

Передісторія:

  • На початку квітня голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляв, що чергові місцеві вибори 25 жовтня відбудуться попри карантин, і що урізного фінансування, про яке просить Кабмін, вистачить на їх проведення. 
  • 1 травня дев'ять позапарламентських партій виступили з заявою проти змін до Виборчого кодексу щодо місцевих виборів, які планує внести "Слуга народу".

Ірина Балачук, УП


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