Міністерство оборони Японії створить протоколи реагування на випадок зустрічі з НЛО.

Джерело: міністр оборони Японії Таро Коно, передає The Japan Times

Деталі: За його словами, Міноборони створить процедури реєстрації та реагування на можливі випадки зустрічі з НЛО. Міністр зазначив, що японські пілоти ніколи не стикалися з такими явищами, але відповідні протоколи все одно створять.

Міністр Коно запевнив, що не вірить у НЛО, але після публікації Пентагоном відеозаписів із НЛО він би хотів отримати від них аналіз цих даних.

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