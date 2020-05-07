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Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО

Четвер, 7 травня 2020, 00:29
Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО

Міністерство оборони Японії створить протоколи реагування на випадок зустрічі з НЛО.

Джерело: міністр оборони Японії Таро Коно, передає The Japan Times

Деталі: За його словами, Міноборони створить процедури реєстрації та реагування на можливі випадки зустрічі з НЛО. Міністр зазначив, що японські пілоти ніколи не стикалися з такими явищами, але відповідні протоколи все одно створять.

Міністр Коно запевнив, що не вірить у НЛО, але після публікації Пентагоном відеозаписів із НЛО він би хотів отримати від них аналіз цих даних.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніяСША
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