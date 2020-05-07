Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО
Четвер, 7 травня 2020, 00:29
Міністерство оборони Японії створить протоколи реагування на випадок зустрічі з НЛО.
Джерело: міністр оборони Японії Таро Коно, передає The Japan Times
Деталі: За його словами, Міноборони створить процедури реєстрації та реагування на можливі випадки зустрічі з НЛО. Міністр зазначив, що японські пілоти ніколи не стикалися з такими явищами, але відповідні протоколи все одно створять.
Міністр Коно запевнив, що не вірить у НЛО, але після публікації Пентагоном відеозаписів із НЛО він би хотів отримати від них аналіз цих даних.
Нагадаємо:
- У квітні Пентагон офіційно показав відеозапис із НЛО.