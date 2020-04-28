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Пентагон офіційно показав відеозапис із НЛО

Вівторок, 28 квітня 2020, 11:07
Пентагон офіційно показав відеозапис із НЛО

Міністерство оборони США дало санкцію на оприлюднення трьох несекретних відеозаписів ВМФ США, знятих у 2004 і 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ.

Джерело: Пентагон

Деталі: Американські ВМС і раніше визнавали, що ці відео, що циркулюють у відкритому доступі (з 2007 року), дійсно зняті ВМФ.

Після ретельного аналізу відомство вирішило, що санкціонований випуск цих несекретних відеороликів не розкриває будь-яких чутливих можливостей або систем і не перешкоджає будь-яким подальшим розслідуванням військових вторгнень у повітряний простір з боку невпізнаних літаючих об'єктів.

Відзначається, що явища в повітрі, які спостерігаються на відеозаписах, продовжують характеризуватися як "невпізнані".

Міністерство оборони США в 2017 році підтвердило "Нью-Йорк Таймс" існування секретної програми на 22 мільйони доларів для дослідження НЛО.

Українська правда
Теми: США
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