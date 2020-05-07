ООС: українські військові знищили двох російських окупантів, ще трьох поранили

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Військовослужбовці ОС знищили двох російських окупантів, ще трьох поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Утримуючи оборону, військовослужбовці української армії минулої доби дали ворожим підрозділам відсіч.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів, ще трьох поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".