Кількість нових випадків COVID-19 на Львівщині зростає другий день
Четвер, 7 травня 2020, 09:09
У Львівській області другий день поспіль зростає і є рекордною для області кількість нових випадків захворювання на COVID-19: 6 травня підтвердили 42 діагнози.
Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter
Пряма мова: +42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора.
Не можемо робити об’єктивних висновків з 2 днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо. Не будьте байдужими до свого здоров’я! Бережіть себе і рідних!".
Цьому передувало: За попередню добу, 5 травня, у Львівській області зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус. Це було найбільшою кількістю за весь час карантину.