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Кількість нових випадків COVID-19 на Львівщині зростає другий день

Четвер, 7 травня 2020, 09:09

У Львівській області другий день поспіль зростає і є рекордною для області кількість нових випадків захворювання на COVID-19: 6 травня підтвердили 42 діагнози.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: +42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора.

Не можемо робити об’єктивних висновків з 2 днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо. Не будьте байдужими до свого здоров’я! Бережіть себе і рідних!".

Цьому передувало: За попередню добу, 5 травня, у Львівській області зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус. Це було найбільшою кількістю за весь час карантину.

Теми: коронавірусCovid-2019ЛьвівщинаСадовий


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