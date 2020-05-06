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На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин

Середа, 6 травня 2020, 08:18
На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин

У Львівській області за минулу добу зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю за весь час карантину.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину".

Деталі: За словами Садового, влада уважно відстежує динаміку захворювання, і рішення про послаблення карантину прийматиме лише за умови, що динаміка буде йти на спад.

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Передісторія:

  • Наразі в Україні діє карантин, покликаний стримати поширення коронавірусу.
  • Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.
  • Водночас Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня. 
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин знову можуть продовжити.

Українська правда

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин
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