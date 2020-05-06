На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин

У Львівській області за минулу добу зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю за весь час карантину.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter

Пряма мова: "Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину".

Деталі: За словами Садового, влада уважно відстежує динаміку захворювання, і рішення про послаблення карантину прийматиме лише за умови, що динаміка буде йти на спад.

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