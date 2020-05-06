На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин
Середа, 6 травня 2020, 08:18
У Львівській області за минулу добу зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю за весь час карантину.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Twitter
Пряма мова: "Плюс 39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину".
Деталі: За словами Садового, влада уважно відстежує динаміку захворювання, і рішення про послаблення карантину прийматиме лише за умови, що динаміка буде йти на спад.
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Передісторія:
- Наразі в Україні діє карантин, покликаний стримати поширення коронавірусу.
- Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.
- Водночас Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня.
- За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин знову можуть продовжити.
Українська правда