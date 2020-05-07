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В Україну евакуювали ще майже 5 сотень людей, 1 поїхав в обсерватор

Четвер, 7 травня 2020, 11:06
В Україну евакуювали ще майже 5 сотень людей, 1 поїхав в обсерватор

Минулої доби в Україну трьома евакуаційними рейсами прибули понад 470 громадян.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники.

Прикордонники виміряли температуру та опитали прибулих щодо стану їхнього здоров’я.

Зазначається, що осіб із підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не було.

Усі крім однієї особи, які прилетіли вказаними рейсами, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами.

Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин у визначений обсерватор.

У ДПСУ відзначають, що загалом пасажиропотік на державному кордоні залишається доволі низький.

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд менше 13 тисяч осіб.

Нагадаємо: Люди, які в’їжджають в Україну під час пандемії коронавірусу, можуть при перетині кордону замість обов’язкової 14-денної обсервації у спеціальному закладі обрати самоізоляцію з застосунком "Дій вдома", який треба завантажити на смартфон.

Знати більше: Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Українська правда
Теми: карантинкордон
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