Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Кабінет міністрів визначив порядок контролю за самоізоляцією за допомогою електронного додатка "Дій вдома".

Джерело: постанова уряду №291 від 22 квітня, оприлюднена на офіційному сайті

Деталі: Людина може обрати 2 варіанти контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або за допомогою системи через мобільний додаток (на добровільній основі).

Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому.

При авторизації та внесенні персональних даних встановлюється еталонна фотографія.

Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує push-повідомлення. У разі отримання яких, людина повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя.

Дослівно: "У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції".

Деталі: Сам факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.

Однак представники Національної поліції чи Національної гвардії повинні виїхати за місцем проживання особи та перевірити дотримання нею карантину.

Передісторія: