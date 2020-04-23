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Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Четвер, 23 квітня 2020, 12:04
Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Кабінет міністрів визначив порядок контролю за самоізоляцією за допомогою електронного додатка "Дій вдома".

Джерело: постанова уряду №291 від 22 квітня, оприлюднена на офіційному сайті

Деталі: Людина може обрати 2 варіанти контролю за самоізоляцією: уповноваженими органами або за допомогою системи через мобільний додаток (на добровільній основі).

Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому.

При авторизації та внесенні персональних даних встановлюється еталонна фотографія.

Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує push-повідомлення. У разі отримання яких, людина повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя.

Дослівно: "У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції".

Деталі: Сам факт отримання правоохоронцями повідомлення про порушення умов самоізоляції не є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності.

Однак представники Національної поліції чи Національної гвардії повинні виїхати за місцем проживання особи та перевірити дотримання нею карантину. У випадку порушення - правоохоронці складають адмінпротокол.

Що передувало: Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство цифрової трансформації в термін до 5 квітня 2020 року розробити і впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання самоізоляції і / або обсервації особами, які потребують зазначених протиепідемічних заходів.

7 квітня Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск мобільної програми "Дій Вдома".

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. 
  • З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках.
  • На засіданні 22 квітня уряд ще раз продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд має "чіткий план виходу з карантину", який складається з 5 етапів.

Українська правда

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Теми: карантинКабінет міністрів
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