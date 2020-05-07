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Діджиталізація: Шмигаль доручив міністерствам швидко створити ще по посаді

Четвер, 7 травня 2020, 12:28

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав міністерствам два тижні на створення посад заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля

Пряма мова: "Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації. Зараз зростає актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах. Автоматизація — це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям.

За підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду".

Деталі: Шмигаль зазначив, що "реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій".

За його словами, досвід багатьох країн Європейського Союзу показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту.

Теми: діджиталізаціяКабінет міністрів


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