Діджиталізація: Шмигаль доручив міністерствам швидко створити ще по посаді

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав міністерствам два тижні на створення посад заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля

Пряма мова: "Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації. Зараз зростає актуальність і важливість цифрових технологій в усіх сферах. Автоматизація — це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям.

За підсумками наради доручив усім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду".

Деталі: Шмигаль зазначив, що "реформа будь-якої сфери у сучасних умовах неможлива без застосування цифрових технологій".

За його словами, досвід багатьох країн Європейського Союзу показує, що цифрові реформи дали змогу досягти значного економічного та соціального ефекту.