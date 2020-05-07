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"Голос" запропонував перейменувати ТКГ на "Товариство колективного геморою"

Четвер, 7 травня 2020, 14:55
Голос запропонував перейменувати ТКГ на Товариство колективного геморою
ельдар сарахман, уп

Фракція "Голос" застерігає, що до Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі з боку держави-агресора можуть потрапити одіозні чиновники з санкційного списку.

Джерело: голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, виступаючи на позачерговому засіданні

Пряма мова: Шановні колеги, змушений покаятись. Я, ми всі, вся наша фракція недооцінювали, який тонкий політик Володимир Зеленський. Нас переконав у цьому указ, який підписав президент. Указ 1620, яким він затвердив новий склад тристоронньої контактної групи — української делегації, яка опікується так званим Мінським процесом.

І річ навіть не в тому, що тепер за бюджетний кошт у нас буде поважна делегація, яка складатиметься з урядовців та голів парламентських комітетів в структурі, яка не є офіційною і рішення якої не є офіційними та не мають жодного юридичного наслідку.

Річ у тім, що відповідно до заяви керівника Офісу президента пана Єрмака він чекає такого ж "зеркального" кроку від російської сторони. Що це означає? Якщо люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ, то ми отримаємо яскраву галерею персон, які знаходяться в санкційному українському списку".

Деталі: За словами Рахманіна, таким чином там може опинитися голова комітету Державної Думи Федеральних Зборів РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький, "який вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну і який погрожував Україні війною, якщо буде обговорюватися питання баз на території України".

Депутат Держдуми РФ Леонід Калашников, "який казав, що Україна винищить все населення Донбасу і який закликав закрити для України Керченську протоку".

Пряма мова: "Ми отримаємо Ярослава Нілова, одного з керівників партії ЛДПР, яка вустами свого лідера, це цитата "вимагала превентивно знищити Україну". Ми отримаємо заступника міністра оборони Булгакова, який віджимав наші кораблі в Криму. Я пропоную, щоб не було жодних ілюзій віддати належне мудрості президента і перейменувати ТКГ в Товариство колективного геморою".

Що передувало: Указом від 5 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ знову очолив другий президент України Леонід Кучма.

До її складу увійшли:

  • віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),
  • голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації),
  • заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),
  • голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),
  • заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),
  • голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Українська правда

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Теми: Мінські угодиГолос
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