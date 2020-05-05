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Зеленський затвердив склад української делегації в ТКГ: головний – Кучма

Вівторок, 5 травня 2020, 15:06

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: сайт президента

Деталі: Відповідний указ глава держави підписав 5 травня.

Українську делегацію в ТКГ очолює другий президент України Леонід Кучма.

До її складу увійшли:

  • віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),
  • голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації),
  • заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),
  • голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),
  • заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),
  • голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

Пряма мова Єрмака: "Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій".

Українська правда
Теми: ЗеленськийМінські угодиДонбасвійна


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