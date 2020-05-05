Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: сайт президента

Деталі: Відповідний указ глава держави підписав 5 травня.

Українську делегацію в ТКГ очолює другий президент України Леонід Кучма.

До її складу увійшли:

віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),

голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

Пряма мова Єрмака: "Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій".

Передісторія: Раніше Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську.

За його словами, ОП виступив з ініціативою підвищити рівень представленості ТКГ. Тобто наряду з керівником делегації Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр Резников, а також в кожну підгрупу додається по 1 представнику на рівні не нижче замміністра.

Також було вирішено, що, окрім представників виконавчої влади, до складу української делегації увійдуть керівники кількох профільних комітетів Верховної Ради.

Єрмак висловив сподівання, що на таке ж посилення підуть і росіяни і "переговори стануть ефективнішими".