7 травня збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Проти оборонців населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

Також по позиціях Об’єднаних сил,, що неподалік Новотошківського, ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного українського захисника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 82 мм випустив 18 мін, а також застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонців Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

Українські військовослужбовці дали російським окупантам гідну відповідь. Втрати ворога уточнюються.