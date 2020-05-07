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Бойовики під час обстрілу поранили шістьох українських захисників

Четвер, 7 травня 2020, 19:04

7 травня збройні формування РФ, вкотре нехтуючи режимом припинення вогню, 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Проти оборонців населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

Також по позиціях Об’єднаних сил,, що неподалік Новотошківського, ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного українського захисника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 82 мм випустив 18 мін, а також застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонців Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. 

Воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

Українські військовослужбовці дали російським окупантам гідну відповідь. Втрати ворога уточнюються.

Українська правда
Теми: ООСДонбасобстрілбойові дії


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