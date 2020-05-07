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Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство

Четвер, 7 травня 2020, 21:26

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв заявив, що готовий надати Василю Ломаченку і Олександру Усику російське громадянство.

Джерело: Sport.ua

Пряма мова Кремлєва: "Усик і Ломаченко – гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусі, весь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую.

Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні, це максимум кілька тисяч чоловік.

Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів".

Деталі: Він вважає, що у базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки – зрадники включають людей в цю базу.

Що було раніше: Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у російському документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес" у якому розповідають про свою дружбу з росіянами.

Теми: Росіяпропаганда


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