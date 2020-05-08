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Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій

П'ятниця, 8 травня 2020, 00:47
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
Фото: facebook Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров’я пацієнтів".

Джерело: Степанов у facebook

Пряма мова: "Аудит, який ми провели, показав, що були взяті окремі елементи моделей західних країн, зроблені красиві слайди в презентації та названо все це реформою.

Але вони забули, що ця їхня реформа не адаптована до українських реалій. Від слова зовсім.

У тому вигляді, в якому ми її отримали, — це реформа не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров’я пацієнтів".

Деталі: Міністр впевнений, що ініціатори реформи не змогли пояснити людям у чому її суть, бо "напевно, і самі не не усвідомлювали, що робили".

Степанов також вважає, що проведена реформа не відповідає тому, що написано на папері. 

Водночас, він пообіцяв "довести медичну реформу до кінця,уникнувши при цьому масових звільнень та закриття медичних закладів".

За для цього, у нього "вистачить сили та політичної волі".

Що передувало: Два дні тому міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що медичну реформу ніхто не буде припиняти

Нагадаємо:

  • За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ отримує дуже тривожні сигнали під час аудиту другого етапу медичної реформи.
  • Раніше міністр охорони здоров'я повідомляв, що під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько тисячі лікарень сповістили про дефіцит фінансування. 

Українська правда

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Теми: МОЗреформиздоров'ямедицина
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