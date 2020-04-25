Степанов заявив про тривожні сигнали щодо медреформи і "казочки" попередників

МОЗ отримує дуже тривожні сигнали під час аудиту другого етапу медичної реформи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Наш аудит, який ми розпочали в зв'язку з введенням другого етапу реформи, показує дуже тривожні сигнали…

Ми бачимо, що десь планується скорочення медпрацівників до кінця року, десь планується зниження рівня зарплати, десь починають відправляти медпрацівників в неоплачувану відпустку.

Я повідомляю, що ми хочемо бути максимально відкритими і чесними. Хочемо показати реальний стан речей, що в нас відбувається, не розповідати якісь казочки, якими інколи нас годували попередні чиновники".

Деталі: Міністр планує в суботу відвідати три лікарні на Київщині, щоб дізнатися думку лікарів і пацієнтів щодо впровадження другого етапу медреформи.

Він зазначив, що реформу потрібно закінчити з нескороченими медпрацівниками, і не меншими, а набагато більшими зарплатами медиків, а також із медициною, якою можна буде пишатися.

Пряма мова: "Все це залежить від кроків, які ми будемо робити зараз під час другого етапу медреформи.

Саме задля цього сьогодні відразу після брифінгу, щоб подивитися на власні очі, що відбувається в конкретних лікарнях різного рівня, я їду в Київську область, де відвідаю 3 лікарні, це і обласні лікарні і районна лікарня. Хочу поспілкуватися з лікарями, з пацієнтами, почути їх думку, думку людей, заради яких робиться ця реформа".

Що передувало: Раніше міністр охорони здоров'я повідомляв, що під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько тисячі лікарень сповістили про дефіцит фінансування.