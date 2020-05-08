За добу у світі зареєстрували понад 95 тисяч випадків коронавірусу

За минулу добу у всьому світі зафіксували 95,217 тисяч випадків заражень на коронавірус та 5566 смертей від хвороби.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у США – понад 29 тисяч. У Росії за цей час підтвердили більше 11 тисяч інфікувань, у Бразилії – майже 8,5 тисяч, у Великій Британії – 5,6 тисяч, у Перу – більше 3 тисяч.

В Іспанії, яка раніше була лідером за темпами поширення хвороби, за минулу добу діагностували 3173 випадки зараження.

Найбільше смертей за вказаний період зареєстрували також у США – 2109 жертв. Окрім того, у Бразилії померли 600 осіб, у Великій Британії – 539, в Італії – 274, в Іспанії – 213, у Мексиці – 197, у Франції – 178 та 176 жертв у Канаді.

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