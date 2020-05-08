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За добу у світі зареєстрували понад 95 тисяч випадків коронавірусу

П'ятниця, 8 травня 2020, 05:23
За добу у світі зареєстрували понад 95 тисяч випадків коронавірусу

За минулу добу у всьому світі зафіксували 95,217 тисяч випадків заражень на коронавірус та 5566 смертей від хвороби. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у США – понад 29 тисяч. У Росії за цей час підтвердили більше 11 тисяч інфікувань, у Бразилії – майже 8,5 тисяч, у Великій Британії – 5,6 тисяч, у Перу – більше 3 тисяч.

В Іспанії, яка раніше була лідером за темпами поширення хвороби, за минулу добу діагностували 3173 випадки зараження. 

Найбільше смертей за вказаний період зареєстрували також у США – 2109 жертв. Окрім того, у Бразилії померли 600 осіб, у Великій Британії – 539, в Італії – 274, в Іспанії – 213, у Мексиці – 197, у Франції – 178 та 176 жертв у Канаді.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • В Україні 6 травня зафіксовано 507 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 людей 6 травня померли, але 299 осіб подолали COVID-19. 
  • Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 13691 людина, з них 933 дітей та 2660 медпрацівників. Загалом одужало 2396 осіб, померли від коронавірусу 340 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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