Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19

Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса будуть щодня тестувати на коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про щоденне тестування заявив безпосередньо президент під час зустрічі із губернатором штату Техас у Овальному кабінеті.

Такі заходи спричинені виявленням захворювання у одного із помічників Трампа у Білому домі. За словами американського лідера, він особисто майже не спілкувався із камердинером, який захворів.

Агентство також зазначає, що ні Трамп, ні Пенс не використовували захисні маски під час публічних заходів.

Що передувало: У члена військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.

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