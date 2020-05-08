Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19

П'ятниця, 8 травня 2020, 06:19
Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19

Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса будуть щодня тестувати на коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про щоденне тестування заявив безпосередньо президент під час зустрічі із губернатором штату Техас у Овальному кабінеті. 

Такі заходи спричинені виявленням захворювання у одного із помічників Трампа у Білому домі. За словами американського лідера, він особисто майже не спілкувався із камердинером, який захворів. 

Агентство також зазначає, що ні Трамп, ні Пенс не використовували захисні маски під час публічних заходів. 

Що передувало: У члена військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За останніми даними, у США на COVID-19 протестували 8 мільйонів 105 тисяч осіб. Із них хворими виявились 1 мільйон 256 тисяч людей. 

Українська правда
Теми: Трампкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: