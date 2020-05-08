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Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії

П'ятниця, 8 травня 2020, 08:41
Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії

Упродовж шести останніх років українські дипломати та українська громада Німеччини вшановують пам’ять жертв нацизму 8 травня – в день, коли 75 років тому набрала чинності капітуляція нацистського режиму, що означало завершення бойових дій Другої світової війни в Європі.

Джерело: посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я сподіваюсь, що цього року ми матимемо представників федерального уряду, керівництво Бундестагу і, звичайно, дуже багато депутатів, ми матимемо керівництво офісу президента, послів держав-союзників і керівництво Берліна.

До нас завітає президент парламенту Берліна, це найвища протокольна особа в місті. Росіяни ж продовжуватимуть святкувати у, так би мовити, своєму колі, і вони далі щороку відриваються від цієї загальноєвропейської традиції вшанування саме жертв, а не героїзації перемоги".

Деталі: За словами дипломата, щороку віддати шану українським жертвам Другої світової приходять усе поважніші почесні гості.

Росія та її сателіти далі святкують 9 травня, в день, коли про перемогу офіційно оголосили в СРСР.

Нагадаємо: В Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів за рішенням уряду відзначать.

За часів президента Петра Порошенка в 2015 році в Україні було запроваджено нову пам'ятну дату 8 травня – День пам'яті та примирення.

Її встановили для вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих.

Цього дня вшановують воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни.

"Українська правда" у Threads

Теми: 9 травняРосіяНімеччина
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