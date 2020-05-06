Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль

В Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Ми напередодні відзначення Дня пам’яті 8-го і 9-го травня. У зв’язку з карантином в Україні не проводиться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупиняти (карантин) для того, щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити масових заходів.

Єдине прохання до голів обласних державних адміністрацій – особисто або на рівні заступників забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які є в областях, цього року.

Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв’язку із карантином".

Нагадаємо: У Росії планували пишно відзначити 75-річчя Перемоги у війні 1941-1945 років. Через епідемію COVID-19 парад із глядачами Кремлю довелося перенести, але 9 травня в Росії планують провести 47 авіапарадів та влаштувати салюти до Дня перемоги.

Білорусь же попри пандемію коронавірусу планує провести парад на честь 9 травня у Мінську. Більше того, президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав інших держав приїхати на нього. Також на параді у Мінську чекають деяких російських депутатів і сенаторів.