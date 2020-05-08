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Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"

П'ятниця, 8 травня 2020, 08:53
Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень за пацієнтом

Епідемія COVID-19 показала неефективність системи фінансування інфекційних лікарень за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", що було передбачено медичною реформою.

Джерело: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", Liga.net

Пряма мова: "Я признаю, коронавірус показав: не можна фінансувати інфекційні лікарні "за пацієнтом", за хворобою. Тому, що там потрібно фінансувати готовність до реагування.

Ми не можемо профінансувати, адже ми не знаємо ту кількість випадків інфекційної хвороби, яка може виникнути....

Ми будуємо мирну систему – ми будуємо систему для воєнного стану, в тому числі і для надзвичайних ситуацій. Це речі, які потрібно враховувати. Ми це не врахували".

Деталі: За словами Ляшка, у Європі теж зіткнулися з цією проблемою: ніхто не очікував такої кількості хворих – і медична система виявилася не готовою до реагування на епідемію.

Гості програми "Право на владу" цього четверга говорили вже зі студії, а не по відеозв’язку.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив, що медична реформа, започаткована командою Уляни Супрун, "не адаптована до українських реалій", і що вона "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров’я пацієнтів".

Передісторія:

  • 19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон №6327 для запуску медреформи. Його підписав п'ятий президент Петро Порошенко.
  • У кінці січня 2018 року медреформа стартувала.
  • 1 квітня 2020 року стартував другий етап медреформи: лікарні після його завершення будуть отримувати кошти на лікування пацієнтів за договором з Нацслужби здоров'я.
  • З 1 червня в Міністерстві охорони здоров'я змінять систему фінансування лікарень і розширять список безкоштовних послуг.

Теми: медицинареформиепідемія
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