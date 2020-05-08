COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 8 травня

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників. Було госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок, більшість померлих мали супутні захворювання. При цьому 310 пацієнтів одужали. Це рекордна цифра за весь час пандемії".

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