COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 8 травня, ЦГЗ

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників. Було госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок, більшість померлих мали супутні захворювання. При цьому 310 пацієнтів одужали. Це рекордна цифра за весь час пандемії".

Деталі: За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.

Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.



На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів, з них 801 дитина та 2 271 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 430 осіб, з них 176 дітей та 487 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 людей, зокрема одна дитина та 16 медиків.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).



Загалом 2706 пацієнтів вже одужали, з них 762 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 514 (278 одужали);

Волинська обл. — 424 (118 одужали);

Дніпропетровська обл. — 652 (74 одужали);

Донецька обл. — 91 (20 одужали);

Житомирська обл. — 480 (45 одужали);

Закарпатська обл. — 644 (93 одужали);

Запорізька обл. — 312 (109 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 078 (147 одужали);

м. Київ — 1 721 (127 одужали);

Київська обл. — 916 (109 одужали);

Кіровоградська обл. — 408 (222 одужали);

Луганська обл. — 42 (12 одужали);

Львівська обл. — 660 (138 одужали);

Миколаївська обл. — 179 (49 одужали);

Одеська обл. — 583 (23 одужали);

Полтавська обл. — 239 (92 одужали);

Рівненська обл. — 855 (133 одужали);

Сумська обл. — 147 (66 одужали);

Тернопільська обл. — 959 (254 одужали);

Харківська обл. — 478 (57 одужали);

Херсонська обл. — 149 (67 одужали);

Хмельницька обл. — 148 (43 одужали);

Черкаська обл. — 331 (118 одужали);

Чернівецька обл. — 2 097 (301 одужав);

Чернігівська обл. — 69 (11 одужали).

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