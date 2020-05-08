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Зеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:43
Зеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

Президент України Володимир Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

Джерело: пресслужба президента про його робочу поїздку у Луганську область

Дослівно Офіс президента: "Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.

 

Постамент зовні нагадує бліндаж. Всередині – музей "Землянка". На постаменті напис: "Україна – визволителям". Скульптурна композиція – лише частина меморіального комплексу в центрі селища.

Поряд з пам’ятником – братська могила. В ній спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. 1066 імен полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках біля братської могили.

Неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі".

 

Нагадаємо: В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цього року через епідемію COVID-19 і карантин в Україні не буде масових заходів у ці дні, але прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив місцевій владі відзначити ветеранів війни 1941-1945 років.

Читайте також: "Дружба народів". Як одна вулиця ділить два селища на кордоні України і РФ

Теми: Зеленськийісторіявійнакордон
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