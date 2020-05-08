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З 12 травня в Києві почнуть виключати гарячу воду

П'ятниця, 8 травня 2020, 14:37
З 12 травня в Києві почнуть виключати гарячу воду

Із 12 травня у Києві розпочнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, якого цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відтермінувати їх проведення. Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань".

Столична влада переконує, що це - необхідна частина підготовки тепломереж до роботи взимку.

Випробування проводитимуть поетапно у кожній зоні всіх теплоджерел – відповідно до затвердженого графіку. Передбачено, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час подача гарячої води тимчасово припинятиметься.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" та його працівники максимально якісно та оперативно виконуватимуть ці роботи".

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що в період обмежувальних карантинних заходів гідравлічні випробування водопровідних систем проводитимуть лише там, де не потрібно відключати воду споживачам.

Він відзначав, столична влада хоче змінити формат випробувань: підготували звернення до уряду, внесли зміни до профільного законодавства – зменшити терміни, коли в будинках відсутнє гаряче водопостачання під час проведення тестування мереж.

Українська правда
Теми: Київ
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