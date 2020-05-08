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Зеленський про війну: Україна разом зі світом промовляє "ніколи знову"

П'ятниця, 8 травня 2020, 14:55

Президент Володимир Зеленський нагадав, що у Другій світовій війні загинули понад 8 мільйонів українців, він закликав не дати більше повторитися такій катастрофі.

Джерело: звернення глави держави з нагоди Дня пам’яті та примирення учасників Другої світової війни

Деталі: Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців на Луганщині, неподалік від села Півнівка, де у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі.

За словами президента, у цей день Україна віддає шану тим, хто захищав світ і Україну від нацизму, і відзначає подвиг українського народу та його внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції.

Пряма мова: "В ніч з 8 на 9 травня ми зустрінемо першу хвилину миру – мить падіння та капітуляції нацистського режиму. Всього за одну хвилину можна змінити світ. Можна врятувати його. А можна – знищити. Віддати наказ на перший обстріл, наслідком якого стануть десятки мільйонів людських життів.

У цей день Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє: Never again. Ніколи знову. Сьогодні це два найважливіших слова для історії людства та його майбутнього. І вони не можуть стати просто формальністю (…).

За 6 років війни загинуло понад 8 мільйонів українців. У Другій світовій загинув кожен п’ятий українець. І я не знаю, чи взагалі можливо повною мірою усвідомити ці цифри.

Мільйони скалічених доль. Мільйони шрамів на землі у вигляді могил. Мільйони дітей, які більше не почують батьківську казку перед сном. Мільйони матерів, що більше не обіймуть своїх синів. Мільйони осель, у які ніхто не повернеться. Мільйони листів, що лишилися без відповіді. Мільйони ненаписаних книжок, віршів та пісень. Мільйони несказаних "Я тебе кохаю".

І все це разом – мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову".

Інші подробиці: Зеленський процитував декілька спогадів тих, хто пережив Другу світову війну.

Він зазначив, що війна 1939-1945 років принесла порожнечу, яку можна заповнити молитвою та розповідями молодому поколінню про жахіття Другої світової війни, щоб таке більше не повторилося.

Президент також повідомив, що у Міловському районі Луганської області незабаром буде відновлено "символ нашої пам’яті – пам’яті всіх, хто загинув за Україну".

Нагадаємо: Україна вже 6 років потерпає від агресії з боку Росії, яка у 2014 році анексувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на Донбасі, який усіляко підтримує досі.

Росія в інформаційному просторі намагається представити себе одноосібною переможницею у Другій світовій війні, яку називає за радянським звичаєм "Великою вітчизняною".  

Теми: Зеленськийісторіявійна


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