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Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів

П'ятниця, 8 травня 2020, 15:51
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів
Ілюстративне фото

Російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине, поранення отримали троє українських воїнів.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат.

Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Зазначається, що воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Дослівно: "Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: війнаДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС
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