Влада Мінська відмовила у проведенні акції "Безсмертний полк" через коронавірус

У столиці Білорусі Мінську кілька громадських об'єднань хотіли провести 9 травня акцію "Безсмертний полк", але міськвиконком відмовив через епідситуацію з COVID-19.

Джерело: Tut.by

Деталі: Захід імовірно на 5 тисяч осіб збиралися провести РОО "За Союз і комуністичну партію Союзу", Мінський міський комітет патріотичного ГО "Отечество" і Мінська міська організація ГО "За демократію, соціальний прогрес і справедливість".

"З метою профілактики та мінімізації поширення гострих респіраторних інфекцій, в тому числі викликаних COVID-19", Мінміськвиконком рекомендував утриматися від масового заходу.

При цьому міська влада посилається на власне рішення від 7 квітня № 1069, в якому прописані заходи щодо профілактики захворювання.

Воночас 9 травня в Мінську пройде військовий парад, а ввечері відбудеться концерт на площі Перемоги.

Нагадаємо: У випадку дії карантину мерія Харкова 9 травня планувала акцію "Полк Безсмертної Перемоги" на дому.

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