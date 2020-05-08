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Влада Мінська відмовила у проведенні акції "Безсмертний полк" через коронавірус

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:11
Радіо свобода

У столиці Білорусі Мінську кілька громадських об'єднань хотіли провести 9 травня акцію "Безсмертний полк", але міськвиконком відмовив через епідситуацію з COVID-19.

Джерело: Tut.by

Деталі: Захід імовірно на 5 тисяч осіб збиралися провести РОО "За Союз і комуністичну партію Союзу", Мінський міський комітет патріотичного ГО "Отечество" і Мінська міська організація ГО "За демократію, соціальний прогрес і справедливість".

"З метою профілактики та мінімізації поширення гострих респіраторних інфекцій, в тому числі викликаних COVID-19", Мінміськвиконком рекомендував утриматися від масового заходу.

При цьому міська влада посилається на власне рішення від 7 квітня № 1069, в якому прописані заходи щодо профілактики захворювання.

Воночас 9 травня в Мінську пройде військовий парад, а ввечері відбудеться концерт на площі Перемоги.

Нагадаємо: У випадку дії карантину мерія Харкова 9 травня планувала акцію "Полк Безсмертної Перемоги" на дому.

Передісторія:

  • Акцію "Безсмертний полк" ініціювали журналісти м. Томськ у Російській Федерації у 2011 році. Скоро ідею акції перехопили прокремлівські молодіжні організації й перетворили на всеросійську акцію з пропаганди російсько-радянського бачення пам’яті про німецько-радянську ("Велику Вітчизняну") війну.
  • Суть акції полягає в проведенні 9 травня маршу, учасники якого несуть портрети своїх родичів — учасників Другої світової війни. Аналогічні акції проходять і в інших країнах, у тому числі в Україні, де супроводжуються скандалами.
  • В травні 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував альтернативний спосіб проведення акції "Безсмертний полк". "Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - зазначив тоді він.



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