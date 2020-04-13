Коронавірус не перешкода: Кернес планує свій "Безсмертний полк" 9 травня на дому

У випадку дії карантину Мерія Харкова 9 травня планує акцію "Полк Безсмертної Перемоги" на дому.

Джерело: міський голова Харкова Геннадій Кернес у своєму Facebook

Деталі: Мер зазначає, що влада планувала масштабне святкування 75-ї річниці Перемоги. Увечері 9-го травня на площі Свободи планувався святковий концерт, проте пандемія COVID-19 внесла істотні корективи в ці плани.

Пряма мова: "Схоже, карантин і терміни надзвичайної ситуації в Україні торкнуться і 9 травня. Масових заходів, швидше за все, проводити не можна. Але, на щастя, навіть коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитися від ідеї проведення "Полка Безсмертної Перемоги".

Закликаю всіх, кому дорогі і День Перемоги, і пам'ять ваших великих предків, які цей день "наближали, як могли", приєднатися до акції "Полк Безсмертної Перемоги" не виходячи з дому.

Я закликаю вас 9-го травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину Мовчання, Пам'яті та Подяки їх подвигу".

Деталі: При цьому Кернес висловив упевненість, що влада встигне організувати і провести ходу, якщо ситуація з карантином і надзвичайною ситуацією в країні зміниться на краще до 9 травня.

Нагадаємо: За часів президента Петра Порошенка в 2015 році в Україні було запроваджено нову пам'ятну дату 8 травня – День пам'яті та примирення.

Її встановили для вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих.

Цього дня вшановують воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни.

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