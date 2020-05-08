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Супрун, Притула й Соколова найбільше впливають на молодь у Facebook – IREX

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:56

Найбільше впливу на українську молодь у соцмережах мають колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, журналістка Яніна Соколова і шоумен Сергій Притула, свідчить дослідження Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Джерело: hromadske з посиланням на дослідження IREX

Деталі: Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів разом із аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce дослідили, хто та як з публічних людей найбільше впливає на українську молодь (14-35 років) у соціальних мережах.

Аналітики проаналізували акаунти публічних людей у Facebook, Instagram, YouTube та VKontakte. Але їхній вплив на молодь визначали виключно за Facebook, оскільки там відбувається найбільша активність.

За основними темами – такими, як питання національної ідентичності, соціальні та економічні можливості та громадська активність, – досліджували профілі з найбільшою кількістю підписників. Із усіх проаналізованих даних складали рейтинг "впливовості".

Так, аналітики визначили, що найбільш впливовими для молоді у соціальних мережах є колишня в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоу-мен та телеведучий Сергій Притула.

Якщо до Супрун дослухаються загалом по всій Україні, то Соколова має найбільший влив у центральних регіонах, а Притула – у центральних та західних.

 

Також у топ-10 "впливових" увійшли акаунти колишнього парламентаря Борислава Берези, ветерана та блогера Валерія Ананьєва, колишнього політв’язня та режисера Олега Сенцова, письменниці Оксани Забужко, журналіста та телеведучого Сергія Іванова, співака та народного депутата Святослава Вакарчука й блогера Анатолія Шарія.

 

Аналітики також кажуть, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, ніж окремі особи.

Серед найвпливовіших: портал Освіта.ua (загалом в Україні), проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus та скаутська організація "Пласт" (у центральних та західних регіонах).

Теми: соцмережіfacebookСупрун


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