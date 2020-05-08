Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун, Притула й Соколова найбільше впливають на молодь у Facebook – IREX

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:56
Супрун, Притула й Соколова найбільше впливають на молодь у Facebook – IREX

Найбільше впливу на українську молодь у соцмережах мають колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, журналістка Яніна Соколова і шоумен Сергій Притула, свідчить дослідження Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Джерело: hromadske з посиланням на дослідження IREX

Деталі: Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів разом із аналітиками системи моніторингу соціальних медіа SemanticForce дослідили, хто та як з публічних людей найбільше впливає на українську молодь (14-35 років) у соціальних мережах.

Аналітики проаналізували акаунти публічних людей у Facebook, Instagram, YouTube та VKontakte. Але їхній вплив на молодь визначали виключно за Facebook, оскільки там відбувається найбільша активність.

За основними темами – такими, як питання національної ідентичності, соціальні та економічні можливості та громадська активність, – досліджували профілі з найбільшою кількістю підписників. Із усіх проаналізованих даних складали рейтинг "впливовості".

Так, аналітики визначили, що найбільш впливовими для молоді у соціальних мережах є колишня в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, журналістка та телеведуча Яніна Соколова і шоу-мен та телеведучий Сергій Притула.

Якщо до Супрун дослухаються загалом по всій Україні, то Соколова має найбільший влив у центральних регіонах, а Притула – у центральних та західних.

 

Також у топ-10 "впливових" увійшли акаунти колишнього парламентаря Борислава Берези, ветерана та блогера Валерія Ананьєва, колишнього політв’язня та режисера Олега Сенцова, письменниці Оксани Забужко, журналіста та телеведучого Сергія Іванова, співака та народного депутата Святослава Вакарчука й блогера Анатолія Шарія.

 

Аналітики також кажуть, що організації в Україні мають значно менший вплив на молодь у соціальних мережах, ніж окремі особи.

Серед найвпливовіших: портал Освіта.ua (загалом в Україні), проєкт відкритих онлайн-курсів Prometheus та скаутська організація "Пласт" (у центральних та західних регіонах).

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіfacebookСупрун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
соцмережі
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту
Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам
Останні новини
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
Усі новини...
Реклама: