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У Раді просять "оштрафувати" 25 нардепів за прогули

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:32

Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Дмитра Разумкова припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам.

Джерело: сайт Ради

Дослівно: "Комітет вирішив… звернутися до голови Верховної Ради Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів".

Серед 25 нардепів – Петро Порошенко, Тарас Батенко, Вадим Рабинович, Вадим Новинський, Сергій Шахов та інші.

Нагадаємо: у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть на пленарних засіданнях, або пропускатимуть засідання комітетів.

Українська правда
Теми: Верховна Радакомітети


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