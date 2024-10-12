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Потураєв підтримав перевірки ТЦК після публічних заходів та у клубах

Роман ПетренкоСубота, 12 жовтня 2024, 12:27
Потураєв підтримав перевірки ТЦК після публічних заходів та у клубах
працівник ТЦК перевіряє документи у молоді після концерту ОЕ, скриншот

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтримав перевірки працівниками ТЦК та поліції у публічних місцях на прикладі рейду після концерту "Океан Ельзи".

Джерело: Потураєв у Facebook

Пряма мова Потураєва: "Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.

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Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах.

Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати".

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