Потураєв підтримав перевірки ТЦК після публічних заходів та у клубах

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтримав перевірки працівниками ТЦК та поліції у публічних місцях на прикладі рейду після концерту "Океан Ельзи".

Джерело: Потураєв у Facebook

Пряма мова Потураєва: "Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури.

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Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах.

Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати".

Передісторія:

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