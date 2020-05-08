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Обшуки у податківців: СБУ арештувала рахунків на 600 млн грн

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:59

Служба безпеки України вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Упродовж останніх декількох днів СБУ:

  • наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
  • у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинила рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.
  • оголосила про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.
 

Що було раніше: 7 травня стало відомо, що СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Українська правда
Теми: СБУобшуки


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