Обшуки у податківців: СБУ арештувала рахунків на 600 млн грн

Служба безпеки України вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Упродовж останніх декількох днів СБУ:

наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;

у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинила рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.

оголосила про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

Що було раніше: 7 травня стало відомо, що СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.