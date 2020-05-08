Обшуки у податківців: СБУ арештувала рахунків на 600 млн грн
П'ятниця, 8 травня 2020, 17:59
Служба безпеки України вжила заходи із недопущення втрат державного бюджету у справі діяльності окремих суб’єктів господарювання під "дахом" податкових органів.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Упродовж останніх декількох днів СБУ:
- наклала арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн;
- у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинила рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.
- оголосила про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.
На уточнююче запитання, чи оголошено підозру ексочільнику податкової служби Сергію Верланову, в СБУ "Українській правді" зазначили: наразі – ні.
Що було раніше: 7 травня стало відомо, що СБУ підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
У той же день Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляв, що представники СБУ провели в нього обшук.
Українська правда