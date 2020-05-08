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На День Перемоги перекриють центр Києва

П'ятниця, 8 травня 2020, 19:35
На День Перемоги перекриють центр Києва

9 травня рух у центрі столиці буде перекритий, попри те, що параду до Дня Перемоги не буде, за порядком слідкуватимуть поліцейські і нацгвардійці.  

Джерело: Патрульна поліція, Національна поліція  

Дослівно патрульна поліція: "8 та 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекритий та обмежена можливість паркування. Заборона щодо паркування почне діяти 8 травня від 17:00. Обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів".

Деталі: Рух обмежать:

  • на площі Арсенальній;
  • вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);
  • вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);
  • алеї Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);
  • вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської). 
     

У Нацполіції додали, що готові до забезпечення публічної безпеки під час заходів 9 травня.

Зазначається, що на День Перемоги на території держави заплановано проведення близько 340 заходів (близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів).

У цей час за дотриманням порядку слідкуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, поліція очікує на провокації й вже зараз проводить попереджувальну роботу.

Він також закликав правоохоронців не штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти, а натомість забезпечити їхній безперешкодний  доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів.  

Що було раніше: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні цього року через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, але ветеранів відзначать.

 

Українська правда

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Теми: поліціяДень Перемоги
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