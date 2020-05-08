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Кличко знайшов Саакашвілі роботу в Києві

П'ятниця, 8 травня 2020, 23:07
Кличко знайшов Саакашвілі роботу в Києві

Мер Києва Віталій Кличко попросив голову виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі вирішити питання зі знесенням цеху №5 заводу "Більшовик" для добудови Шулявського мосту.

Джерело: Кличко в ефірі "Свободи слова Савика Шустера" 8 травня

Пряма мова Кличка: "Міхеіл, прошу вас... От є Шулявський міст, є 5-ий цех, в якому продається секонд-хенд. Ми вже літом мали повністю розв'язку запустити. З якихось незрозумілих причинах Фонд держмайна не передає цю стару рухлядь, на якій ростуть дерева.

На державному рівні ми стукаємо-стукаємо-стукаємо. Я навіть погрожував, що я сяду на екскаватор і знесемо до бісової матері цей 5-тий цех. Інфраструктура міста. Будь ласка. Я знаю, що Саакашвілі може це зробити. Допоможіть Дніпру, допоможіть Києву, будемо вам дуже вдячні".

Деталі: Саакашвілі на це відповів, що прекрасно знає, про що йде мова, і нагадав, як сам сідав на трактор і зносив паркани олігархів на пляжах Одеси.  

Разом з тим він заявив, що "зараз треба не стрілки один на одного переводити, а разом сідати і всі ці діри затирати".

Передісторія:

  • Київрада у грудні 2019 року заявила, що планує викупити цех №5 заводу "Більшовик" і знести його, щоб добудувати Шулявський міст.
  • Водночас у КМДА повідомили, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 у 700 мільйонів гривень, і що місто не платитиме завищену ціну.
  • 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївСаакашвілі
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