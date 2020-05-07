Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Джерело: указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ"

Пряма мова Зеленського: "Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни".

Деталі: Зеленський підписав указ 7 травня.

Також цим указом він призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Що було раніше: 30 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі знайшли інший формат роботи в українській владі, але відмовився говорити, про яку саме посаду йдеться.

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