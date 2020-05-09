Пандемія: Кількість випадків заражень перевищила 4 мільйони

У світі зареєстрували 4 мільйони 7 тисяч випадків захворювання на коронавірус, вилікувались – 1 мільйон 376 тисяч осіб, померли – понад 275 тисяч людей.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Найбільше інфікувань підтвердили у США – 1 мільйон 320 тисяч. В Іспанії виявили 260 тисяч заражень, в Італії – 217 тисяч, у Великій Британії – 211 тисяч, у Росії – майже 188 тисяч, у Франції – 176 тисяч.

Лідером смертності від хвороби також є Сполучені Штати. Нині там померло 78,5 тисяч пацієнтів, 1600 – за останню добу. У Великій Британії загинули 31,2 тисяч хворих, в Італії – 30,2 тисяч, в Іспанії – 26,2 тисяч.

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