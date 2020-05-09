Усі розділи
Укр / Рус

Пандемія: Кількість випадків заражень перевищила 4 мільйони

Субота, 9 травня 2020, 02:18

У світі зареєстрували 4 мільйони 7 тисяч випадків захворювання на коронавірус, вилікувались – 1 мільйон 376 тисяч осіб, померли – понад 275 тисяч людей.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Найбільше інфікувань підтвердили у США – 1 мільйон 320 тисяч. В Іспанії виявили 260 тисяч заражень, в Італії – 217 тисяч, у Великій Британії – 211 тисяч, у Росії – майже 188 тисяч, у Франції – 176 тисяч.

Лідером смертності від хвороби також є Сполучені Штати. Нині там померло 78,5 тисяч пацієнтів, 1600 – за останню добу. У Великій Британії загинули 31,2 тисяч хворих, в Італії – 30,2 тисяч, в Іспанії – 26,2 тисяч. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За минулу добу у всьому світі зафіксували 95,217 тисяч випадків заражень на коронавірус та 5566 смертей від хвороби. 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Банда сбушників і поліцейських викрадала підприємців для викупу

Кличко знайшов Саакашвілі роботу в Києві

Карантин: У Кличка по пунктах розповіли, що можна, а що ні з 12 травня

ОПЗЖ зареєструвала законопроєкт, щоб дозволити георгіївську стрічку

Кличко: Можемо знову повернути суворий карантин

Супрун, Притула й Соколова найбільше впливають на молодь у Facebook – IREX

Усі головні новини...
коронавірус
У США рекордне зростання безробіття за місяць з часів Великої Депресії
Епідемія у Британії: загиблих за добу більше 600, але кількість нових хворих зменшується
У Дніпровському апеляційному суді спалах COVID-19
Останні новини
02:58
Без карантину мали б понад 220 тисяч хворих на COVID-19 – Ляшко
02:18
Пандемія: Кількість випадків заражень перевищила 4 мільйони
02:07
Венедіктова відвела себе від справи Стерненка, але юристи не знають про таку процедуру
01:33
Арахамія: Сенсорна кнопка для нардепів – дороге задоволення
00:53
Саакашвілі оцінив роботу Антикорсуду та НАБУ
00:22
Порошенко вважає, що євроатлантичний курс України існує лише на папері
00:04
фото Банда сбушників і поліцейських викрадала підприємців для викупу
23:36
Кулеба в РБ ООН наголосив, що російська агресія триває вже довше, ніж Друга світова війна
23:19
Окупанти поранили ще одного українського захисника
23:07
Кличко знайшов Саакашвілі роботу в Києві
Усі новини...