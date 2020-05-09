Без карантину мали б понад 220 тисяч хворих на COVID-19 – Ляшко
Головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що без запровадження карантину захворіти на коронавірус могли б 220-240 тисяч громадян.
Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Але в нас є ряд прогнозів. Прогнозів, які були розроблені ще до того, як ми запровадили карантин. З експертами Світового банку ми сідали і прораховували модель, яка була використана в Китаї, Великій Британії, Італії.
І якби ми не впроваджували карантинних заходів, за прогнозами, в нас би сьогодні було десь 220-240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу".
Деталі: Ляшко запевняє, що саме завдяки карантину в Україні нині оптимістична картина поширення хвороби, з якою здатна впоратись медична система.
"За рахунок того, що ми вчасно ввели карантинні заходи, маємо оптимістичну картину, з якою справляється система охорони здоров’я у тому її вигляді, в якому вона існує, справляється з епідемією у даний момент часу", – каже санлікар.
Окрім того, за сценарієм при якому хворими тільки на коронавіс були понад 220 тисяч, могла б зрости летальність від інших хвороб, оскільки медична система не здатна обслуговувати таку кількість хворих одночасно.
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Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
- За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.