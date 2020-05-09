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Без карантину мали б понад 220 тисяч хворих на COVID-19 – Ляшко

Субота, 9 травня 2020, 02:58
Без карантину мали б понад 220 тисяч хворих на COVID-19 – Ляшко

Головний державний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що без запровадження карантину захворіти на коронавірус могли б 220-240 тисяч громадян. 

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Але в нас є ряд прогнозів. Прогнозів, які були розроблені ще до того, як ми запровадили карантин. З експертами Світового банку ми сідали і прораховували модель, яка була використана в Китаї, Великій Британії, Італії. 

І якби ми не впроваджували карантинних заходів, за прогнозами, в нас би сьогодні було десь 220-240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу". 

Деталі: Ляшко запевняє, що саме завдяки карантину в Україні нині оптимістична картина поширення хвороби, з якою здатна впоратись медична система.

"За рахунок того, що ми вчасно ввели карантинні заходи, маємо оптимістичну картину, з якою справляється система охорони здоров’я у тому її вигляді, в якому вона існує, справляється з епідемією у даний момент часу", – каже санлікар. 

Окрім того, за сценарієм при якому хворими тільки на коронавіс були понад 220 тисяч, могла б зрости летальність від інших хвороб, оскільки медична система не здатна обслуговувати таку кількість хворих одночасно. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
  • За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірусмедицина
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