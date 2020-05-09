На Рівненщині число випадків коронавірусу перевищило 900

За весь час поширення коронавірусу у Рівненській області підтвердили 908 заражень коронавірусом, лише 8 травня виявили 27 нових випадків.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Зазначається, що серед хворих – 202 медика. Окрім того захворювання діагностували у 44 дітей. Вік хворих від 9 до 70 років.

Жертвами коронавірусу стали 19 мешканців області. Водночас вилікувались вже 165 людей.

"Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 526 зразків", – повідомив Коваль.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: