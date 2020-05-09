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На Рівненщині число випадків коронавірусу перевищило 900

Субота, 9 травня 2020, 03:36

За весь час поширення коронавірусу у Рівненській області підтвердили 908 заражень коронавірусом, лише 8 травня виявили 27 нових випадків.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Зазначається, що серед хворих – 202 медика. Окрім того захворювання діагностували у 44 дітей. Вік хворих від 9 до 70 років. 

Жертвами коронавірусу стали 19 мешканців області. Водночас вилікувались вже 165 людей. 

"Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 526 зразків", – повідомив Коваль. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
  • За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус


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