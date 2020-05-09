Президент уже встиг покласти квіти в Києві й на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський у суботу на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих воїнів, які визволяли Україну від нацистських окупантів.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що Зеленський прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.

Він відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Зеленський поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам’ять загиблих воїнів.

Пряма мова Зеленського: "На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці".

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави. pic.twitter.com/JGjYEn5UUG — Офіс Президента (@APUkraine) May 9, 2020

Деталі: Разом з тим, раніше в суботу Офіс президента повідомив, що Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню, що у парку Вічної Слави в Києві.

Що передувало: 8 травня президент Володимир Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям" у смт Мілове на Луганщині, яке розділене кордоном між Україною та Росією.