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Три області не відзвітували про надбавки медикам, інші виплатили мало – Степанов

Субота, 9 травня 2020, 10:12
Три області не відзвітували про надбавки медикам, інші виплатили мало – Степанов

Три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр нагадав, що цього тижня провів нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я, за участю заступників голів ОДА, де поставив вимогу відзвітувати по кожній області про ситуацію з надбавками медикам до кінця робочого дня 8 травня.

Пряма мова: "По-перше, три області взагалі не відзвітувалося – це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області.

По-друге, по тих звітах, які ми побачили, я наведу приклад. Харківська область проінформувала про 17 медпрацівників, які у березні були зайняті лікуванням 4 хворих. Загальна сума коштів, що виплачена в якості доплат – 14900 грн, або 870 грн кожному. Якісь цікаві три оклади в Харківській області. Така ж ситуація в інших областях відбувається".

Деталі: Міністр знову запевнив, що всі без винятку медпрацівники, які повинні були отримати доплату за березень, її отримають.

Він підкреслив, що ситуація перебуває на контролі президента і прем'єрміністра.

Пряма мова: "Я буду доповідати і прем'єру, і президенту по цій ситуації. Я буду наполягати на прийнятті відповідних управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Бо я не розумію, хто давав право просто знущатися з наших медичних працівників, які працювали і працюють з хворими на COVID-19".

"Спираючись на свій досвід роботи керівником області, можу сказати, що після отримання коштів на виплату зарплати, коли чітко механізм встановлений державою, максимальний термін – це тиждень. І в нас уже відбувається якийсь квест, вибачте на слові, коли ми шукаємо, чому саме не були виплачені кошти нашим медпрацівникам".

Деталі: Степанов підкреслив, що зі свого боку уряд і МОЗ виконали всі свої обіцянки щодо доплат медикам у повному обсязі ще до 15 квітня.

905 мільйонів гривень медичної субвенції було перераховано в регіони. За словами міністра, 181 мільйон гривень було виділено саме на доплати медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень, і ця сума повністю покривала потребу на виплату 300% надбавок.

Що передувало: Раніше Степанов наказав до 8 травня керівникам на місцях відзвітуватися щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника, яким мали бути виплачені надбавки за роботу з хворими на COVID-19.

6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.

Катерина Тищенко, УП
Теми: МОЗгрошікоронавірус
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