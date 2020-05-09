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У Києві за добу 50 нових випадків COVID-19 і дві смерті

Субота, 9 травня 2020, 11:07

За минулу добу в Києві виявлено 50 нових випадків коронавірусу, двоє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 50 людей. Серед них – 12 медиків. За минулу добу в Києві 2 летальних випадки.

На сьогодні в столиці вже 1771 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли 34 людини".

Деталі: За минулу добу захворіли: 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, 1 дівчинка віком 7 років та 2 хлопці віком 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 7 людей. Усього коронавірус подолали 134 мешканці столиці.

Довідка: Станом на 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірус


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