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В Україну літаками повернули ще 700 українців, більшість з Європи

Субота, 9 травня 2020, 12:25

Минулої доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.

Про це "Європейській правді" у суботу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. 

На борту цих літаків були майже 700 громадян України. Прикордонники перевірили їхню температуру і осіб з підвищеною температурою тіла не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у додатку адресами. 

Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили у ході паспортного контролю.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

Україна з 28 квітня відновила спеціальні рейси з різних країн світу, щоб повернути додому українців. 

28 березня державний кордон України було закрито через пандемію коронавірусу. Після 27 березня повернутися в Україну можна лише пішки чи автомобілем. 

Теми: Прикордонна службаЄСавіа


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