Зеленський: Немає часу чекати. До кінця п’ятниці закриємо державний кордон

Президент Володимир Зеленський каже, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ

Пряма мова: "Цей режим (надзвичайної ситуації) - не про диктатуру, це - про дисципліну. Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому, до кінця п’ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення".

Деталі: Зеленський каже, що два тижні тому закликав громадян терміново повернутись до України. Більшість зробила це самостійно. Інших, а це понад вісімдесят тисяч українців, влада повернула додому літаками, потягами та автобусами. Але зараз уже немає часу чекати. Влада опинилась перед важким вибором між громадянам, які ще за кордоном та безпекою сорока мільйонів громадян всередині країни.

Пряма мова: "Наш обов’язок як держави піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном.

Про жодного українця, який залишиться за кордоном ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас з-закордону, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також - рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов’язкової ізоляції".