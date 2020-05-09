На станції "Академік Вернадський" вперше помер українець

8 травня на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр, ВВС News Україна

Деталі: Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар "наклав на себе руки через особисті проблеми".

У коментарі BBC News Україна Дикий розповів, що решта 10 учасників експедиції від 8 травня готують по черзі.

НАНЦ з'ясовує, чи є шанси доправити на станції іншого кухаря – можливо, з іноземним криголамом, який проходитиме біля станції.

Утім, з огляду на глобальний карантин, це може бути проблематично – сама 25-а експедиція добиралася до станції більше місяця.

Це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період. За час британських експедицій там було п'ять смертей.

Що передувало: 25-та українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" 21 квітня.

За словами очільника Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого, через коронавірус та карантин у 25-ї експедиції була найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди.

Зокрема, через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та повернулася до Києва.

Наприкінці березня 25-ту експедицію вдалося доправити до Чилі, де вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня вирушили на станцію "Академік Вернадський".