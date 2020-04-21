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Українські полярники прибули до "Академіка Вернадського"

Вівторок, 21 квітня 2020, 14:11
Українські полярники прибули до Академіка Вернадського

25-та українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський".

Джерело: пресслужба МОН

Дослівно: "Учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) подолали останній відрізок шляху до Антарктиди та дісталися станції "Академік Вернадський".

Після 6 днів дороги кораблем команда прибула на острів Галіндез пізно вночі (за київським часом) 21 квітня 2020 року".

Деталі: На "Вернадському" їх чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців.

 

За словами очільника Національного антарктичного наукового центру МОН Євгена Дикого, через коронавірус та карантином у 25-ї експедиції була найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди.

Зокрема, через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та повернулася до Києва. 

Наприкінці березня 25-ту експедицію вдалося доправити до Чилі, де вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня вирушили на станцію "Академік Вернадський". 

 

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю.

У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому. 

 

Українська правда
Теми: Міносвіти
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