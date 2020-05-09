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На Кіровоградщині від COVID-19 померли брати-лікарі

Субота, 9 травня 2020, 13:15

На Кіровоградщині від коронавірусу помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні з Кропивницького. Раніше від COVID-19 помер його старший брат, який також працював лікарем.

Джерело: Кіровоградська ОДА

Пряма мова голови ОДА Андрія Балоня: "Чоловік знаходився в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легень.

Є підстави вважати, що померлий чоловік інфікувався під час спілкування зі старшим братом – лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. Медики не змогли врятувати його життя".

Довідка: Станом на ранок 9 травня в Кіровоградській області підтверджено 411 випадків коронавірусу.

Загалом в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 за минулу добу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Кіровоградська областькоронавірусмедицина


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