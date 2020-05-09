ЗСУ у відповідь на обстріли бойовиків накрили вогнем їх опорні пункти

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook.

Деталі: У вечірньому зведенні штабу щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил йдеться про те, що 9 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети і протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та навіть керовану ракету.

Дослівно: "Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів.

Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався".