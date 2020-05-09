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Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі та чого конкретно від нього чекає

Субота, 9 травня 2020, 20:09

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ та коли очікує на результати його роботи.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву президента на брифінгу в межах робочої поїздки на Закарпаття

Деталі: За його словами, Саакашвілі, коли був президентом Грузії, дійсно зміг подолати корупцію та осучаснити роботу митниці.

Пряма мова: "Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але в найближчі місяці він повинен бути. Результат – з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці.

Ми з ним багато про це говорили. Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався.

Другий момент – у нього достатньо міцні інвестиційні зв'язки з багатьма країнами. Коли вони будували Батумі, це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Теми: СаакашвіліЗеленськийреформи


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