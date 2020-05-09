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Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі та чого конкретно від нього чекає

Субота, 9 травня 2020, 20:09
Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі та чого конкретно від нього чекає

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ та коли очікує на результати його роботи.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву президента на брифінгу в межах робочої поїздки на Закарпаття

Деталі: За його словами, Саакашвілі, коли був президентом Грузії, дійсно зміг подолати корупцію та осучаснити роботу митниці.

Пряма мова: "Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але в найближчі місяці він повинен бути. Результат – з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці.

Ми з ним багато про це говорили. Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався.

Другий момент – у нього достатньо міцні інвестиційні зв'язки з багатьма країнами. Коли вони будували Батумі, це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЗеленськийреформи
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