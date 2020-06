Трампа заховали в бункері під час протестів біля Білого дому

Коли в п'ятницю ввечері сотні протестувальників зібралися біля Білого дому в США, агенти Секретної служби вирішили заховати президента Дональда Трампа і його сім'ю у підземний бункер.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Трамп і його команда, здавалося, були захоплені зненацька протестами, які відбулися біля Білого дому в п'ятницю ввечері... Протестувальники кидали цеглини і пляшки, а поліція відповіла їм перцевим аерозолем.

Незрозуміло, що саме спонукало Секретну службу відвезти Трампа в підземний бункер, але у агентства є протоколи для захисту президента, коли будівля знаходиться під загрозою.

Представник Білого дому Джадд Дір заявив, що чиновники не будуть коментувати питання про те, чи доставили Трампа в підземний бункер: "Білий дім не коментує протоколи і рішення з безпеки".

Деталі: Віце-президента Діка Чейні доставили в бункер 11 вересня 2001 року, коли влада побоювалася, що один з викрадених Аль-Каїдою літаків направляється в Білий дім. Президент Джордж Буш, який перебував за містом до того вечора, також терміново був відправлений туди.

Бункер майже не використовувався, якщо взагалі використовувався з тих перших днів війни США з тероризмом, але він був укріплений.

За словами декількох радників, в п'ятницю ввечері Трамп і його сім'я були вражені новим досвідом.

Після вечора в бункері Трамп похвалився, що він ніколи не відчував себе в такій безпеці. Меланія Трамп після того вирішила не їхати до Флориди для запуску ракети.

Після повернення з Флориди в суботу, Трамп знову застав Білий дім під "облогою" протестуючих. Повідомляється, що на цей раз охорона була готова: вашингтонська поліція перекрила дороги навколо будівлі, а сотні поліцейських і солдатів Національної гвардії оточили зовнішній периметр.

Повідомляється, що "Трамп провів неділю поза увагою", хоча деякі з його радників рекомендували йому виступити по національному телебаченню із закликами припинити протести.

Будівля Білого дому спорожніла, так як деяким чиновникам наказали не приходити на роботу в разі відновлення заворушень.

У ЗМІ пишуть, що Трамп опинився замкнутим у Білому домі, час від часу дописуючи пости у своєму Twitter, хоча радники закликають його не заходити у соцмережі, а виступити з офіційною заявою. Трамп у Twitter натякає, що протести - це результат політики демократичних мерів та губернаторів.

Також він заявив, що у США визнають рух "антифа" (антифашизм) терористичною організацією. Прзидент навіть призначив зустріч з генпрокурором на ранок понеділка.

Водночас, "антифа" - це рух активістів, які одягаються в чорне і використовують тактику, аналогічну тактику анархістів, а не організацію з чіткою структурою, яка може бути покарана за законом. Більш того, американський закон застосовує терористичні позначення до іноземних організацій, а не до місцевих груп.

Приблизно 40 міст, враховуючи Вашингтон, Детройт, Лос-Анджелес, Майамі ввели комендантську годину після настання темряви, в деяких штатах ввели надзвичайний стан.

За інформацією NYT, протести зафіксували у 140 містах США.

UPDATE: At least 140 US cities have had protests after George Floyd, a black man, died in police custody.



Some protests have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states.



City-by-city photos of the protests: https://t.co/JXTLqmkLvN pic.twitter.com/Oz6LKg4h3a