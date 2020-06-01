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Степанов заявив про тиск на МОЗ: звинувачує попередників

Понеділок, 1 червня 2020, 13:29

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про тиск на міністерство з боку медіа та попередників.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова: "На посту міністра я уже 2 місяці, тож можу обґрунтовано стверджувати: системи охорони здоров’я в Україні немає…

Сьогодні інформаційне поле поділене на два табори. Один табір – адепти так званої "псевдореформи", котрі мали абсолютну владу і майже чотири роки експериментували з українською медициною. З іншого боку – вітчизняні лікарі, медичні працівники всіх рівнів, які опинилися під загрозою звільнення.

Зараз ці так звані реформатори стали критиками будь-чого, аби тільки здіймати публічний галас, щоб відволікти українців від провалів своєї діяльності. Все, що вони здобули, – це загроза звільнення десятків тисяч медиків та закриття сотень лікарень, дефіцит ліків, медичного обладнання, відтік українських лікарів за кордон. Це результати їхніх напрацювань".

Деталі: За його словами, наразі МОЗ має спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром: "Зараз міністерство разом з медиками, фахівцями, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще при плануванні медреформи".

Степанов заявив, що 3 роки попередня команда перекладала на Україну елементи досвіду зарубіжних країн, не враховуючи українських реалій.

Нагадаємо:

  • Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.
  • Раніше міністр охорони здоров'я повідомляв, що під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько тисячі лікарень сповістили про дефіцит фінансування.  
  • Президент Володимир Зеленський також вважає, що медична реформа в Україні провалилася.

Українська правда
Теми: МОЗохорона здоров'яСупрунреформимедицина


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