Степанов заявив про тиск на МОЗ: звинувачує попередників

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про тиск на міністерство з боку медіа та попередників.

Джерело: пресслужба МОЗ

Пряма мова: "На посту міністра я уже 2 місяці, тож можу обґрунтовано стверджувати: системи охорони здоров’я в Україні немає…

Сьогодні інформаційне поле поділене на два табори. Один табір – адепти так званої "псевдореформи", котрі мали абсолютну владу і майже чотири роки експериментували з українською медициною. З іншого боку – вітчизняні лікарі, медичні працівники всіх рівнів, які опинилися під загрозою звільнення.

Зараз ці так звані реформатори стали критиками будь-чого, аби тільки здіймати публічний галас, щоб відволікти українців від провалів своєї діяльності. Все, що вони здобули, – це загроза звільнення десятків тисяч медиків та закриття сотень лікарень, дефіцит ліків, медичного обладнання, відтік українських лікарів за кордон. Це результати їхніх напрацювань".

Деталі: За його словами, наразі МОЗ має спільне бачення вирішення проблем охорони здоров'я з президентом і прем'єр-міністром: "Зараз міністерство разом з медиками, фахівцями, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще при плануванні медреформи".

Степанов заявив, що 3 роки попередня команда перекладала на Україну елементи досвіду зарубіжних країн, не враховуючи українських реалій.

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